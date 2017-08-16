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СМИ: Бахрейн обвинил Катар в попытке свергнуть правящий режим

Международная панорама
16 августа, 19:18 UTC+3 ТАСС

По данным телеканала Al Arabiya, катарский план предусматривал "формирование переходного правительства на Бахрейне в течение двух месяцев"

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ТАСС, 16 августа. Бахрейн обвинил катарское руководство в заговоре против него и поддержке вспыхнувших в 2011 году антиправительственных волнений в королевстве. Как передает телеканал Al Arabiya, ранее в среду бахрейнское государственное телевидение пустило в эфир запись состоявшегося тогда разговора между занимавшим в то время пост премьер-министра Катара Хамадом бен Джасемом Аль Тани и лидером местного оппозиционного движения "Аль-Вифак" ("Согласие") шейхом Али Сальманом.

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В частности, человек, который описывается как бывший глава кабинета министров эмирата, призывает оппозиционера "не прекращать акции протеста". Кроме того, утверждается, что собеседники обсуждали "координацию заговора с целью подрыва независимости и безопасности страны и свержения правящего режима", а также указывается на то, что катарский план предусматривал "формирование переходного правительства на Бахрейне в течение двух месяцев". В настоящее время запись изучает прокуратура.

В феврале 2011 года в королевстве, как и во многих других арабских странах, начались антиправительственные волнения. Ситуация осложнялась тем, что большинство его населения составляют шииты, в то время как правящая династия исповедует ислам суннитского толка. Протестующие требовали проведения демократических преобразований, утверждая, что шииты не имеют равных возможностей с суннитами в получении социальных льгот и трудоустройстве. Пик выступлений пришелся на февраль - март 2011 года, однако массовые акции были подавлены после ввода на Бахрейн саудовских военнослужащих и полицейского контингента из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в соответствии с положениями договора о взаимной помощи.

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