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Опрос: популярность Путина среди республиканцев в США значительно выросла

Международная панорама
16 августа, 22:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, августа. /ТАСС

По данным исследования вашингтонского Pew Research Center, с доверием к резиденту России относятся 34% республиканцев и 13% демократов

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© Виталий Невар/ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Популярность президента России Владимира Путина среди республиканцев в США увеличилась в два раза по сравнению с данными за 2015 год. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного вашингтонским Pew Research Center (Исследовательским центром Пью) среди 1505 совершеннолетних американцев с 16 февраля по 15 марта.

По его данным, 34% республиканцев относятся к российскому лидеру с доверием по сравнению с 17% в 2015 году, когда нынешний президент США Дональд Трамп начинал свою избирательную кампанию. Несмотря на то, что большинство американцев относятся к России негативно, ее популярность в Соединенных Штатах в целом возросла после своего падения в 2014 году из-за событий на Украине. Согласно результатам опроса, 29% американцев положительно рассматривают Россию по сравнению с 22% в 2015 году и 19% в 2014 году.

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В стане демократов Путин и РФ воспринимаются негативно. Так, лишь 13% сторонников Демократической партии относятся к российскому лидеру с доверием. И хотя 61% демократов считают Россию "серьезным риском национальной безопасности", только 36% республиканцев согласны с ними.

Старший научный сотрудник Пью и автор исследования Маргарет Вайс отметила, что разрыв в отношении к РФ среди демократов и республиканцев появился совсем недавно. Рост популярности Путина и России среди республиканцев она назвала "довольно значительным" изменением.

В конце июня Пью опубликовал результаты опроса, согласно которым Путин пользуется в мире большим доверием, чем Трамп. Исследование показало, что 27% его участников относятся к российскому лидеру с доверием, считая, что он "делает правильные вещи на мировой арене". Опрос был проведен среди 40 тыс. человек в 37 странах на пяти континентах.

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Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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