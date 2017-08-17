Киев начал передавать на территорию Крыма сигналы от пяти украинских каналов

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КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Пять украинских телеканалов начали вещание с вышки на границе с Крымом в тестовом режиме. Об этом сообщил в четверг член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
"С Чонгара началась трансляция украинских каналов в Крым в тестовом режиме", - написал он в Facebook. На территорию северного Крыма транслируются: UA:Крым (Общественное вещание), 5 канал, телеканал ICTV, Черноморская телерадиокомпания и Прямой канал (в прошлом - Тонис). В Нацсовете отметили, что с 1 сентября мультиплекс начнет работать в обычном режиме, с мощностью 0,3 кВт, а с 1 ноября - с мощностью 1 кВт.
В марте Украина заявила о начале телевещания на территорию Крыма, для этого в селе Чонгар Херсонской области построили телекоммуникационную башню.