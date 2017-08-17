Поездка в РФ станет первым официальным визитом президента Монголии за рубеж

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УЛАН-БАТОР, 17 августа. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Об этом монгольский лидер сообщил в четверг в интервью ТАСС.
"Это будет моим первым официальным визитом за рубеж", - сказал он.
"В рамках визита запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, с главами государств Северо-Восточной Азии. Программа и повестка дня сейчас разрабатываются министерством иностранных дел Монголии", - добавил Халтмаагийн Баттулга.
ВЭФ стал крупнейшей международной коммуникационной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Свое участие в третьем ВЭФ уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также таких европейских стран как Великобритания, Германия и ряда других.
В 2016 году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, было заявлено 111 проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На форуме заключили 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.
Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.