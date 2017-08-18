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Лидер германских социал-демократов: Эрдоган потерял чувство меры, критикуя ФРГ

Международная панорама
18 августа, 17:44 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 18, августа. /ТАСС

Ранее президент Турции призвал соотечественников, проживающих в Германии, выступить против партии Ангелы Меркель и ее союзников на выборах в Бундестаг

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БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял чувство меры, призвав проживающих в Германии выходцев из Турции оказать влияние на предстоящие выборы в Бундестаг. Об этом заявил в пятницу в Twitter глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц.

"Эрдоган потерял всякое чувство меры. Тем сильнее мы поддерживаем тех, кто борется за свободную и демократическую Турцию", - написал он.

Ранее в пятницу Эрдоган назвал политические партии Германии "враждебно настроенными" в отношении Анкары. "И Христианско-демократический союз (ХДС), и Христианско-социальный союз (ХСС), и Партия "зеленых" - все они враги Турции. Изменить ситуацию [распределение голосов в Бундестаге] сможет тот миллион турок, которые живут в ФРГ. Думаю, они должны на выборах [25 сентября] преподать урок политическим партиям, которые выказывают такое неуважение Турции", - сказал президент.

Выборы в Бундестаг состоятся 24 сентября, по итогам голосования будет сформировано правительство и определен канцлер. Действующий кабмин сформирован из представителей блока ХДС/ХСС и СДПГ, которая является младшим партнером в коалиции.

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Персоны
Шульц, Мартин Меркель, Ангела Эрдоган, Реджеп Тайип
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