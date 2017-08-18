Лидер германских социал-демократов: Эрдоган потерял чувство меры, критикуя ФРГ

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял чувство меры, призвав проживающих в Германии выходцев из Турции оказать влияние на предстоящие выборы в Бундестаг. Об этом заявил в пятницу в Twitter глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц.

"Эрдоган потерял всякое чувство меры. Тем сильнее мы поддерживаем тех, кто борется за свободную и демократическую Турцию", - написал он.

Ранее в пятницу Эрдоган назвал политические партии Германии "враждебно настроенными" в отношении Анкары. "И Христианско-демократический союз (ХДС), и Христианско-социальный союз (ХСС), и Партия "зеленых" - все они враги Турции. Изменить ситуацию [распределение голосов в Бундестаге] сможет тот миллион турок, которые живут в ФРГ. Думаю, они должны на выборах [25 сентября] преподать урок политическим партиям, которые выказывают такое неуважение Турции", - сказал президент.

Выборы в Бундестаг состоятся 24 сентября, по итогам голосования будет сформировано правительство и определен канцлер. Действующий кабмин сформирован из представителей блока ХДС/ХСС и СДПГ, которая является младшим партнером в коалиции.