Лидер германских социал-демократов: Эрдоган потерял чувство меры, критикуя ФРГ

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БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял чувство меры, призвав проживающих в Германии выходцев из Турции оказать влияние на предстоящие выборы в Бундестаг. Об этом заявил в пятницу в Twitter глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц.
"Эрдоган потерял всякое чувство меры. Тем сильнее мы поддерживаем тех, кто борется за свободную и демократическую Турцию", - написал он.
Ранее в пятницу Эрдоган назвал политические партии Германии "враждебно настроенными" в отношении Анкары. "И Христианско-демократический союз (ХДС), и Христианско-социальный союз (ХСС), и Партия "зеленых" - все они враги Турции. Изменить ситуацию [распределение голосов в Бундестаге] сможет тот миллион турок, которые живут в ФРГ. Думаю, они должны на выборах [25 сентября] преподать урок политическим партиям, которые выказывают такое неуважение Турции", - сказал президент.
Выборы в Бундестаг состоятся 24 сентября, по итогам голосования будет сформировано правительство и определен канцлер. Действующий кабмин сформирован из представителей блока ХДС/ХСС и СДПГ, которая является младшим партнером в коалиции.