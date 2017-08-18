Глава МИД ФРГ заявил, что Эрдоган пытается натравить друг на друга граждан Германии

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль подверг резкой критике комментарии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно парламентских выборов в Германии. Призывы последнего не голосовать за "враждебно настроенные по отношению к Турции" партии являются "единственным в своем роде акте вмешательства в суверенитет" ФРГ, отметил в пятницу Габриэль в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Я призываю жителей Германии противостоять этой попытке", - сказал глава МИД. Заявления Эрдогана показывают, "что он хочет натравить граждан Германии друг на друга", считает он. Габриэль призвал турок, проживающих в ФРГ, проголосовать за демократические партии.

"Давайте покажем тем, кто хочет нас разыграть, что мы не будем участвовать в этой злой игре", - отметил министр. По его мнению, в Германии люди разного происхождения считают, что "Эрдоган хочет разрушить в Турции свободу, правовое государство и демократию".

Ранее в пятницу Эрдоган назвал политические партии Германии враждебно настроенными в отношении Анкары. "И Христианско-демократический союз, и Христианско-социальный союз, и "зеленые" - все они враги Турции. Изменить ситуацию [распределение голосов в Бундестаге] сможет тот миллион турок, который живет в ФРГ. Думаю, они должны на выборах преподать урок политическим партиям, которые выказывают такое неуважение Турции", - сказал президент.

Выборы в парламент ФРГ (Бундестаг) состоятся 24 сентября. По итогам голосования будут сформировано правительство и определен канцлер.