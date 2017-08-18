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БРЮССЕЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования Финляндии в связи с нападением неизвестного на прохожих в городе Турку. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ЕК.
"Наши мысли с пострадавшими, близкими погибших и финским народом", - сказал Юнкер.
Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в центре Турку. Полицейские ранили его в ногу и задержали. В результате нападения убиты два и ранены пять человек. Полиция заявила, что пока не классифицирует инцидент как теракт.
В то же время правоохранители просят людей избегать центра Турку. В аэропорту Хельсинки, в портах и на вокзалах усилены меры безопасности в связи с инцидентом.