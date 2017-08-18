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Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования Финляндии в связи с нападением

Международная панорама
18 августа, 21:02 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 18, августа. /ТАСС

В результате нападения неизвестного на прохожих в центре Турку погибли два человека, еще пять получили ранения

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БРЮССЕЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования Финляндии в связи с нападением неизвестного на прохожих в городе Турку. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ЕК.

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"Наши мысли с пострадавшими, близкими погибших и финским народом", - сказал Юнкер.

Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в центре Турку. Полицейские ранили его в ногу и задержали. В результате нападения убиты два и ранены пять человек. Полиция заявила, что пока не классифицирует инцидент как теракт.

В то же время правоохранители просят людей избегать центра Турку. В аэропорту Хельсинки, в портах и на вокзалах усилены меры безопасности в связи с инцидентом.

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Персоны
Юнкер, Жан-Клод
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