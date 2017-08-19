Экс-прокурор Венесуэлы заявила о причастности Мадуро к коррупционному скандалу с Odebrecht

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ТАСС, 19 августа. Луиса Ортега Диас, смещенная в августе с должности генерального прокурора Венесуэлы, обвинила президента республики Николаса Мадуро в причастности к коррупционному скандалу с бразильской компанией Odebrecht. С таким утверждением она выступила по аудиосвязи на встрече генпрокуроров стран Латинской Америки в мексиканском городе Пуэбла.
"Они очень обеспокоены, потому что знают, что у нас есть информация и подробное перечисление операций, сумм и людей, которые обогатились. И это расследование включает господина Николаса Мадуро и его окружение", - сказала она. Ссылку на аудиозапись своего выступления Ортега Диас выложила в своем Twitter.
Les invito a escuchar mi participación en la Cumbre de Procuradores y Fiscales Generales de América Latinahttps://t.co/P1c8Su2ymT— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 18 августа 2017 г.
Как утверждает экс-генпрокурор, с этим расследованием связано преследование правительством Венесуэлы ее бывших коллег. По мнению Ортеги Диас, новое руководство Генпрокуратуры хочет "уничтожить доказательства" по этому антикоррупционному делу.
Ортега Диас, открыто выражавшая несогласие с действиями правительства Мадуро, была смещена со своего поста с одобрения Конституционной ассамблеи. Новым главой надзорного ведомства стал уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб.
В декабре 2016 года министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали свою вину и согласились выплатить $3,5 млрд Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии, чтобы с них были сняты обвинения в коррупции. В показаниях одной из крупнейших в Латинской Америке строительных компаний, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 год она вместе со своими сообщниками дала около $788 млн в качестве взяток в 12 странах.