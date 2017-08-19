СМИ: экс-генпрокурор Венесуэлы покинула страну и находится в Колумбии

ТАСС, 19 августа. Луиса Ортега Диас, смещенная с должности генерального прокурора Венесуэлы в начале августа, находится на территории Колумбии. Об этом в пятницу сообщила миграционная служба этой страны.

В конце июня Верховный суд Венесуэлы запретил Диас покидать пределы республики, заморозил ее счета и обязал явиться для дачи показаний. Разбирательство в отношении нее было начато по запросу депутата Национальной ассамблеи от проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо.

"Луиса Ортега Диас прибыла в аэропорт Боготы частным рейсом, - приводит сайт радиостанции Caracol заявление миграционных властей. - Госпожу Ортегу сопровождает муж, депутат Херман Феррер". Экс-генпрокурор, открыто выражавшая несогласие с действиями правительства Мадуро, была лишена своего поста с одобрения Конституционной ассамблеи (КА). Новым главой надзорного ведомства стал уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб.

В среду Диас сообщила, что Национальная боливарианская разведывательная служба пришла к ней с обыском. Это произошло после того, как депутат КА Диосдадо Кабельо выступил с утверждением, что надзорное ведомство под руководством Диас было вовлечено в незаконную деятельность, и потребовал начать соответствующее расследование. В тот же день Верховный суд принял решение об аресте Феррера.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос назвал "первым диктаторским поступком нелегитимной КА" решение об отставке Диас. Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что не признает его, как и назначение Сааба на пост генерального прокурора.