Обелиск в аргентинской столице подсветили в цвета флага Испании

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 августа. /ТАСС/. Один из главных символов аргентинской столицы - 67-метровый Обелиск - подсветили в пятницу в цвета флага Испании в знак солидарности с семьями погибших в результате теракта в Барселоне. Как сообщило министерство окружающей среды и общественного пространства Буэнос-Айреса, красно-желтые прожекторы будут работать всю ночь.

"Подсветив самый знаковый монумент столицы, мы присоединились к другим городам мира в выражении международного осуждения любой формы насилия", - сказал глава ведомства Эдуардо Маккиавелли.

Обелиск расположен в центре аргентинской столицы на проспекта Нуэве-де-Хулио. Он был открыт 23 мая 1936 года в честь 400-летия со дня основания города.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил наезд на прохожих, в рамках расследования теракта задержаны четыре человека. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в городе Камбрильс на юге автономии четырех террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Боевики пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

Жертвами вылазок, согласно последним данным, стали 14 человек, более 130 пострадали. Министерство иностранных дел Аргентины подтвердило, что среди погибших есть гражданка южноамериканской республики, у которой также было испанское подданство.