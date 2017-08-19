Трамп поблагодарил Бэннона за роль в президентской кампании

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ТАСС, 19 августа. Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего бывшего главного советника Стивена Бэннона за его службу и за роль в предвыборной кампании. Соответствующую запись Трамп разместил в субботу в своем Twitter.
"Я хочу сказать спасибо Стиву Бэннону за его службу. Он принял участие в кампании, когда я боролся за пост президента с жуликоватой Хиллари Клинтон - это было здорово! Спасибо, С.", - говорится в сообщении.
I want to thank Steve Bannon for his service. He came to the campaign during my run against Crooked Hillary Clinton - it was great! Thanks S— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2017
В пятницу пресс-служба Белого дома информировала о том, что Бэннон покинул свой пост по взаимной договоренности с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли. Позже Бэннон заявил, что готов и дальше бороться с оппонентами президента США Дональда Трампа, в том числе со СМИ.