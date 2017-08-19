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Генпрокуратура Украины открыла дела против руководства "Мотор Сич"

Международная панорама
19 августа, 16:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, августа. /ТАСС

Депутат Верховной рады Сергей Каплин утверждает, что от начала процесса приватизации предприятия и до его завершения были допущены множественные нарушения законодательства

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КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила уголовные дела против ряда руководителей компании "Мотор Сич", которых подозревают в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов в ходе приватизации предприятия. Об этом в субботу сообщил депутат Верховной рады Сергей Каплин.

"По моему требованию ГПУ возбудила дело по "Мотор Сич". Требую наказать [президента, генерального конструктора "Мотор Сич" Вячеслава] Богуслаева и вернуть предприятие государству", - написал он в Facebook.

Депутат утверждает, что множественные нарушения законодательства были допущены "от начала процесса приватизации и до его завершения". Факт начала процессуальных действий он подкрепил фотографией письма с официальным ответом ГПУ.

Реакции в связи с началом уголовного производства от представителей "Мотор Сич" пока не последовало.

Запорожская компания "Мотор Сич" - одно из крупнейших в мире и единственное на Украине предприятие по производству, испытанию, сопровождению в эксплуатации и ремонту 55 типов и модификаций двигателей для 61 вида самолетов и вертолетов различного назначения, эксплуатируемых в 106 странах мира.

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