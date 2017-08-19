Немецкий писатель турецкого происхождения задержан в Испании по запросу Анкары

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БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Немецкий писатель турецкого происхождения Доган Акханли задержан в Испании по запросу Анкары. Об этом сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на адвоката автора.
В МИД ФРГ отметили, что ведомству известно о случившемся и что дипломаты сейчас проясняют ситуацию. По данным СМИ, запрос на задержание поступил по линии Интерпола.
Писатель проживает в Германии с 1991 года и имеет немецкий паспорт. В чем он обвиняется, пока не сообщается.