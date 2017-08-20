Главы МИД Испании и Германии обсудили задержание писателя Акханли

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обсудил в субботу по телефону со своим испанским коллегой Альфонсо Дастисом Кеседо ситуацию вокруг задержания по запросу Анкары немецкого писателя турецкого происхождения Догана Акханли. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Германии.

Габриэль отметил, что испанской стороне не стоит спешить с передачей Турции писателя и следует подключить Берлин к процессу, касающемуся экстрадиции Акханли. Кроме того, он попросил как можно скорее предоставить возможность оказания консульской помощи автору.

Как ранее сообщило DPA, Акханли был задержан во время отдыха в Испании по запросу Турции по линии Интерпола. Писатель проживает в Германии с 1991 года и имеет германский паспорт. В чем он обвиняется, пока не сообщается.

Как отмечают местные наблюдатели, задержание писателя может стать дополнительным фактором ухудшения отношений между Берлином и Анкарой. Ранее в субботу президент Турции Тайип Эрдоган призвал Габриэля не читать республике нотации. Об этом турецкий лидер заявил в своем выступлении перед народом в городе Денизли на северо-западе республики. "Он ничего не понимает. Кто ты такой, что разговариваешь с президентом Турецкой Республики? Разговаривай с главой МИД Турции, - сказал Эрдоган, обращаясь к Габриэлю. - Знай свое место, не надо читать нам нотации".

В МИД ФРГ незамедлительно отреагировали на эти заявления. Источник в окружении Габриэля отметил медиагруппе Funke, что слова Эрдогана "говорят сами за себя".