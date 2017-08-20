СМИ: в Ванкувере около 4 тыс. человек вышли на антирасистскую демонстрацию

ОТТАВА, 20 августа. /ТАСС/. Порядка четырех тысяч человек вышли в субботу на демонстрацию против расизма в центре Ванкувера (провинция Британская Колумбия). Об этом сообщил телеканал CTV.

Демонстранты несут в руках плакаты, на которых написаны лозунги: "Ванкувер для всех", "Нет расизму" и "Ненависть не пройдет". В их поддержку уже выступили мэр города Грэгор Робертсон и премьер-министр Британской Колумбии Джон Хорган.

Ранее канадские СМИ сообщили, что сторонники движений правого толка собирались провести около здания мэрии Ванкувера акцию против "исламизации Канады". По данным CTV, на этот митинг пришли несколько десятков активистов.

Столкновений между участниками двух акций пока не зафиксировано. В центральной части мегаполиса дежурят усиленные наряды полиции.