СМИ: сирийские войска разгромили крупный форпост террористов на пути к Дейр-эз-Зору

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ТАСС, 20 августа. Сирийская армия при поддержке ополченцев разгромила в воскресенье крупный форпост террористов в Хамиме на стыке провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил телеканал Al Manar. По его информации, этот оазис, расположенный в Сирийской пустыне, перешел под контроль правительственных сил. Войска начали операцию по разминированию домов и проезжей части.
В ходе проведенной операции убито и ранено значительное число боевиков из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Отмечается, что прорыв фронта на этом участке позволит армии и ополченцам продвинуться к иракской к границе и зайти с юга в тыл бандам ИГ, осадившим провинциальный центр Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска).
По информации агентства SANA, армейские части, наступающие из освобожденного ранее оазиса Эс-Сухна, уничтожили на шоссе в Дейр-эз-Зор в воскресенье более 20 террористов.