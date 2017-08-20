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СМИ: сирийские войска разгромили крупный форпост террористов на пути к Дейр-эз-Зору

Международная панорама
20 августа, 21:27 UTC+3 ТАСС

По данным телеканала Al Manar, этот прорыв позволит военным продвинуться к границе с Ираком и зайти в тыл боевикам

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ТАСС, 20 августа. Сирийская армия при поддержке ополченцев разгромила в воскресенье крупный форпост террористов в Хамиме на стыке провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил телеканал Al Manar. По его информации, этот оазис, расположенный в Сирийской пустыне, перешел под контроль правительственных сил. Войска начали операцию по разминированию домов и проезжей части.

В ходе проведенной операции убито и ранено значительное число боевиков из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Отмечается, что прорыв фронта на этом участке позволит армии и ополченцам продвинуться к иракской к границе и зайти с юга в тыл бандам ИГ, осадившим провинциальный центр Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска).

По информации агентства SANA, армейские части, наступающие из освобожденного ранее оазиса Эс-Сухна, уничтожили на шоссе в Дейр-эз-Зор в воскресенье более 20 террористов.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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