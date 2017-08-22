Суд Киева отменил $52 млн штрафа, наложенных на компании Коломойского

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева отменил решение о взыскании с компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского штрафа в размере 1,3 млрд гривен (около $52 млн). Штраф был наложен по решению Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) за сговор на аукционе по продаже нефти. Об этом говорится в постановлении суда от 7 августа, опубликованном в едином государственном реестре решений.

Суд решил признать недействительным решение Антимонопольного комитета о наложении штрафа в связи с тем, что "неполно и ненадлежащим образом выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела", а "выводы, изложенные в спорном решении, основаны на предположениях и не соответствуют действительным обстоятельствам".

Речь идет о штрафе АМКУ, наложенном на "Укртатнафту" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод) и пять аффилированных с группой "Приват" компаний ("Прикарпатьенефтетрейд", "Котлас", "Галнафта", "Гарант-УТН" и нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина") на общую сумму 1,3 млрд гривен за согласованные действия на аукционах по продаже нефти в марте - июле 2015 года. Суд отклонил утверждение Комитета о связанности между собой всех участников торгов.

В сентябре 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело в связи с образованием у данных компаний долга перед "Укрнафтой" почти на 8 млрд гривен (около $314 млн) за закупку нефти. По данным НАБУ, после аукционов, которые происходили без обеспечения справедливой конкуренции, "Укрнафта" реализовала ряду предприятий-победителей нефть и другие вещества в соответствии с заключенными с ними договорами по заниженной стоимости.

В компании "Укрнафта" государству принадлежит 50% плюс одна акция, которыми управляет государственная компания "Нафтогаз Украины", остальные акции контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского.