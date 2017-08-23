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Fox: глава фирмы, составлявшей досье на Трампа, выступил перед членами Конгресса США

Международная панорама
23 августа, 1:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, августа. /ТАСС

Уточняется, что в ходе встречи за закрытыми дверями Гленн Симпсон передал около 40 тыс. важных документов

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НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Глава фирмы, занимавшейся составлением так называемого досье на президента США Дональда Трампа, выступил перед членами сенатского юридического комитета Конгресса, расследующего предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы. Об этом сообщила во вторник телекомпания Fox News.

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Речь идет о сооснователе и главе базирующейся в Вашингтоне компании Fusion GPS Гленне Симпсоне. Уточняется, что встреча проходила за закрытыми дверями и длилась несколько часов. Пресс-секретарь юридического комитета не предоставил Fox News какой-либо информации на тему того, что обсуждали ее участники. При этом источник телекомпании заявил, что Симпсон передал около 40 тыс. документов, касающихся деятельности его фирмы.

Подготовка так называемого досье на Трампа велась с 2015 года. Запрос на сбор данных о скандалах вокруг Трампа, а также его слабостях получила Fusion GPS, возглавляемая Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal. Позднее к работе над досье был подключен экс-агент спецслужб Великобритании Кристофер Стил. По данным The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.

Председатель юридического комитета Сената, республиканец Чак Грассли заявил ранее, что намерен расследовать деятельность Fusion GPS. В частности, это касается вопроса о том, не получала ли данная фирма денег от РФ за составление досье. В нем, в частности, утверждалось, что российские спецслужбы якобы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Последний назвал тему досье и соответствующие публикации в СМИ фальшивкой и политической охотой на ведьм.

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