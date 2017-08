Комитет Сената США начал принимать документы по предвыборному "сговору" с Россией

ТАСС, 9 августа. Юридический комитет Сената Конгресса США начал получать от окружения президента Дональда Трампа документы, запрошенные в рамках проводимого им расследования якобы имевшего место сговора между командой Трампа и Россией накануне президентских выборов.

Материалы передали представители бывшего предвыборного штаба Трампа, бывший руководитель его президентской кампании Пол Манафорт, а также сын главы государства Дональд Трамп - младший. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя сенатского комитета Джорджа Хартманна.

Окружение Трампа отчитывается

По словам Хартманна, предвыборный штаб Трампа 2 августа передал комитету 20 тыс. страниц документов. В тот же день Манафорт предоставил 400 страниц документации, в том числе касающейся его лоббистской деятельности в пользу иностранных клиентов. Дональд Трамп - младший 4 августа передал комитету около 250 страниц документов.

Юридический комитет Сената Конгресса США в июле запросил окружение Трампа предоставить все документы, касающиеся попыток получить информацию о его сопернице на выборах Хиллари Клинтон из источников, связанных с РФ. В частности, комитет интересовался информацией о встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой, в которой участвовали Манафорт, Дональд Трамп - младший, а также зять и советник американского лидера Джаред Кушнер.

В начале июля Дональд Трамп - младший признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой в присутствии Кушнера и Манафорта. Сын президента не отрицал, что согласился на встречу, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон, которая была в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа.

Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча якобы является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Авторы скандального досье не спешат

Как сообщила в январе газета The New York Times (NYT), подготовка так называемого досье на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в его адрес. По данным издания, запрос на сбор данных о скандалах вокруг Трампа, а также его слабостях получила компания Fusion GPS, которую возглавлял Гленн Симпсон, бывший журналист газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Позднее к работе над "досье" был подключен экс-агент спецслужб Великобритании Кристофер Стил, собравший нашумевший компромат на Трампа. По сообщению NYT, после того как стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом на высший государственный пост, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы - сторонники Хиллари Клинтон.

Сенатский юридический комитет запросил у Симпсона материалы, которыми он располагает, однако до сих пор не получил их. По данным Bloomberg, председатель юридического комитета Сената республиканец Чак Грассли заявил на прошлой неделе, что он намерен расследовать деятельность компании Fusion GPS и, в частности, вопрос о том, не получала ли эта фирма денег от России за досье на Трампа.

Три расследования "российского вмешательства"

Сейчас расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы ведут также сотрудники ФБР, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения еще одного такого независимого разбирательства.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.