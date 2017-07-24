Зять Трампа опроверг обвинения в связях с Россией во время президентских выборов в США

ТАСС, 24 июля. Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер отверг обвинения в наличии каких-либо связей с Россией во время американских выборов в 2016 году. Об этом говорится в официальном заявлении Кушнера, направленном в понедельник специальным комитетам по разведке Сената и Палаты Представителей Конгресса, которые продолжают расследование сообщений о связях команды Дональда Трампа с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании.

"Ни я, ни кто-то другой из [предвыборной] кампании не сотрудничал с каким-либо иностранным государством. У меня не было никаких ненадлежащих контактов. Я не полагался на российские фонды для финансирования моего частного бизнеса", - говорится в тексте заявления Кушнера, которому предстоит ответить в понедельник на вопросы членов комитета Сената, а во вторник - Палаты представителей.

Зять и помощник Трампа также утверждал, что "не помнит" о каких-либо телефонных разговорах с занимавшим в то время должность посла России в США Сергеем Кисляком в период с апреля по ноябрь 2016 года. По его словам, анализ звонков, сделанных им с его стационарного и мобильного телефонов, также не позволил выявить наличие подобных контактов.

19 мая газета The Washington post сообщила, что Кушнер в конце прошлого года якобы обсуждал с Кисляком возможность использования защищенного канала дипломатической связи для того, чтобы окружение Трампа могло поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб. В связи с этим ряд конгрессменов потребовал от Кушнера объяснений. Адвокат советника президента Джейми Горелик ранее заявила, что Кушнер готов выступить перед членами Конгресса и рассказать им о подробностях своих встреч с представителями РФ.