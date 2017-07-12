Республиканцы не спешат с выводами о сыне Трампа, демократы называют его изменником

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Обстоятельства встречи сына президента США Дональда Трампа - младшего с юристом из РФ Натальей Весельницкой летом 2016 года вызвала неоднозначную реакцию двух ведущих политических партий страны. Республиканцы считают преждевременным делать выводы и выражают надежду на то, чтобы в скандальной ситуации разобрались ФБР и спецкомитеты по разведке Палаты представителей и Сената Конгресса, которые ведут разбирательство приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодней предвыборной кампании в США. Демократы, напротив, готовы навесить на Трампа-младшего ярлык предателя.

Пусть разберется ФБР

"Я доверяю в данном случае нашему комитету по разведке, который ведет в целом все разбирательство", - подчеркнул во вторник лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. Он отказался комментировать подробности ситуации с Трампом-младшим и предложил заняться более конкретными и актуальными вопросами в верхней палате Конгресса, в первую очередь проектом закона о медицинском страховании.

"Президент уволил директора Федерального бюро расследований [ФБР Джеймса Коми], но не само ФБР. ФБР доберется до подноготной всего, я полагаю, что оно [бюро] выявит попытки России вмешаться в наши выборы. Если кто-то вступал с ними в сговор, то его надо призвать к ответу. Однако все это является спекуляциями, пока ФБР не завершит расследование", - заявил сенатор Джон Кеннеди (республиканец от штата Луизиана).

Его однопартиец сенатор Оррин Хэтч (от штата Юта) назвал подозрения в адрес сына президента "кучей ерунды", которая "не затрагивает администрацию Трампа". "Решения принимает президент Дональд Трамп, которого я хорошо знаю. Он станет обращать внимание только на мнение людей, которые подлинно избраны для той или иной работы", - сказал он.

Лжесвидетель и изменник

Совсем иные настроения царят в лагере демократов, уступивших на всеобщих выборах прошлого года республиканцам. Сенатор Тим Кейн (от штата Вирджиния), который баллотировался в 2016 году на пост вице-президента США, считает, что все идет к тому, чтобы Трамп-младший был признан виновным в государственной измене. "Все движется к лжесвидетельству, ложным показаниям и потенциально даже измене", - утверждал Кейн, являвшийся напарником экс-госсекретаря Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании.

Старший демократ в спецкомитете по разведке Сената Марк Уорнер (от штата Вирджиния) назвал электронную переписку, касавшуюся встречи с юристом из РФ и обнародованную во вторник сыном главы государства, доказательством попыток Москвы помочь Трампу победить на выборах. "Сегодня мы видим черным по белому признание, что это были главный прокурор России и составная часть попыток российских властей дискредитировать Клинтон и помочь Трампу", - утверждал Уорнер, выразив желание лично взять показания у Трампа-младшего.

"Идти на эту встречу значило скомпрометировать себя. Если поступать правильно, то надо было поставить в известность власти о данном контакте. Я не могу уразуметь, почему Трамп-младший пошел на эту встречу и кто посоветовал ему сделать это", - заметил Бен Кардин, старший демократ в комитете по иностранным делам Сената.

Новый скандал вокруг Трампа

В воскресенье газета The New York Times (NYT) сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон.

В опубликованном во вторник интервью американской телекомпании NBC Весельницкая опровергла версию о том, что работала на власти России и заявила, что у нее не было никакого компромата на Хиллари Клинтон.

Трамп и руководители его администрации не раз отвергали слухи по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что юрист Наталья Весельницкая Кремлю не знакома.