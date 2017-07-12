Спецпрокурор США по РФ проведет проверку по факту встречи сына Трампа с российским юристом

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Назначенный министерством юстиции США специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий утверждения о якобы имевшем место вмешательстве РФ в американские выборы, изучит данные о встрече сына президента Дональда Трампа с российским юристом. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.
По данным ее источников, Мюллер в рамках разбирательства по РФ проведет проверку по факту указанной встречи. Спецпрокурор в том числе изучит опубликованные ранее Дональдом Трампом - младшим электронные письма, касающиеся его встречи с адвокатом из РФ, отмечает телеканал.
В воскресенье газета The New York Times (NYT) сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с российским юристом Натальей Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон, которая являлась кандидатом в президенты от Демократической партии во время прошлогодней избирательной кампании в США.
В опубликованном во вторник интервью американской телекомпании NBC Весельницкая опровергла версию о том, что работала на власти России, и заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. В тот же день Трамп-младший опубликовал в Twitter электронную переписку, касающуюся его состоявшейся в прошлом году встречи с Весельницкой.
Трамп и руководители его администрации не раз отвергали слухи по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что юрист Весельницкая Кремлю не знакома.