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NYT: сын Трампа обнародовал переписку по встрече с юристом из РФ не ради открытости

Международная панорама
12 июля, 0:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, июля. /ТАСС

Отмечается, что Дональд Трамп - младший опубликовал переписку сразу после того, как к нему обратились сотрудники газеты с просьбой прокомментировать письма по электронной почте

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Сын президента США Дональд Трамп - младший во вторник опередил газету The New York Times (NYT), опубликовав в Twitter электронную переписку, касающуюся его состоявшейся в 2016 году встречи с юристом из РФ Натальей Весельницкой. Это издание уже подготовило материал с копиями этой электронной переписки. Об этом заявил заместитель одного из редакторов NYT Клиффорд Леви.

Опередил NYT

"Дональд Трамп - младший разместил эти электронные послания, получив информацию, что NYT пишет материал о них [этих посланиях]", - написал Леви в Twitter.

Как сообщила телекомпания CNN, сын главы государства обнародовал электронную переписку сразу после того, как к нему обратились сотрудники NYT с просьбой прокомментировать письма по электронной почте.

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Сын Трампа опубликовал переписку о встрече с адвокатом из России

"Мы готовились опубликовать" в том момент, когда Трамп-младший начал размещать твиты, цитирует CNN свой источник в издательстве газеты. "Дональд-младший, когда мы к нему обратились [за комментирием], попросил дать время и потом упредил нас", - уточнил источник.

Эта версия событий противоречит мнению президента США Дональда Трампа, который во вторник похвалил своего сына за открытость в контексте истории вокруг его контактов с российским юристом. Трамп-младший также заявил, что "публикует всю переписку с [продюсером] Робом Голдстоуном о встрече 9 июня 2016 года", чтобы "обеспечить полную прозрачность".

В общей сложности представлены четыре страницы корреспонденции. Первое из писем датируется 3 июня, последнее - 8 июня.

Новый скандал вокруг Трампа

В воскресенье газета NYT сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон.

В опубликованном во вторник интервью американской телекомпании NBC Весельницкая опровергла версию о том, что работала на власти России и заявила, что у нее не было никакого компромата на Хиллари Клинтон.

Трамп и руководители его администрации не раз отвергали слухи по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что юрист Наталья Весельницкая Кремлю не знакома.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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