Сооснователь заказавшей досье на Трампа фирмы отказался выступить в Конгрессе США

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Один из основателей фирмы, которая заказала составление так называемого досье на президента США Дональда Трампа, не станет давать показания в Конгрессе. Об этом говорится в письме его адвоката, направленном в пятницу членам юридического комитета американского Сената.

Речь идет о сооснователе компании Fusion GPS Гленне Симпсоне. Именно он нанял экс-сотрудника британской внешней разведки (MI6) Кристофера Стила для того, чтобы тот занялся составлением досье на Трампа. С Симпсоном хотели побеседовать члены сенатского юридического комитета, ведущего разбирательство по поводу якобы имевшего места вмешательства РФ в американские выборы.

Как сообщает агентство Reuters, адвокат Симпсона в письме, направленном членам комитета, заявил, что его клиент находится в отпуске, в связи с чем не сможет выступить перед ними. Слушания с участием Симпсона были запланированы на следующую неделю.

В январе телекомпания CNN со ссылкой на сведения, полученные от должностных лиц США, сообщила, что на спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведведомств ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей тогда еще избранного президента Трампа. Американский ресурс BuzzFeed выложил в интернет все 35 страниц этого документа. Трамп назвал тему досье и соответствующие публикации фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм.

Впоследствии газета The Wall Street Journal выяснила, что сбором компрометирующих сведений на Трампа занималась лондонская фирма Orbis Business Intelligence, в которой работают бывшие сотрудники британских спецслужб. По сведениям издания, компанию возглавляют Кристофер Стил и Кристофер Борроуз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не стоят подобного внимания. По его словам, это уже не первая фальшивка, тем более достаточно низкопробная.