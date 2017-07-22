Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сооснователь заказавшей досье на Трампа фирмы отказался выступить в Конгрессе США

Международная панорама
22 июля, 2:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, июля. /ТАСС

Адвокат сооснователя компании Fusion GPS Гленна Симпсона, который нанял экс-сотрудника MI6 Кристофера Стила для составления досье на президента США заявил, что его клиент находится в отпуске

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Один из основателей фирмы, которая заказала составление так называемого досье на президента США Дональда Трампа, не станет давать показания в Конгрессе. Об этом говорится в письме его адвоката, направленном в пятницу членам юридического комитета американского Сената.

Речь идет о сооснователе компании Fusion GPS Гленне Симпсоне. Именно он нанял экс-сотрудника британской внешней разведки (MI6) Кристофера Стила для того, чтобы тот занялся составлением досье на Трампа. С Симпсоном хотели побеседовать члены сенатского юридического комитета, ведущего разбирательство по поводу якобы имевшего места вмешательства РФ в американские выборы.

Как сообщает агентство Reuters, адвокат Симпсона в письме, направленном членам комитета, заявил, что его клиент находится в отпуске, в связи с чем не сможет выступить перед ними. Слушания с участием Симпсона были запланированы на следующую неделю.

Смотрите также

Трамп не видит ничего предосудительного в получении политического компромата

Fox: досье на Трампа включили в доклад спецслужб по РФ по настоянию главы ФБР

СМИ: совладельцы "Альфа-банка" подали в США в суд на BuzzFeed

Экс-советник штаба Трампа назвал "полной фальшивкой" досье на президента США

В январе телекомпания CNN со ссылкой на сведения, полученные от должностных лиц США, сообщила, что на спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведведомств ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей тогда еще избранного президента Трампа. Американский ресурс BuzzFeed выложил в интернет все 35 страниц этого документа. Трамп назвал тему досье и соответствующие публикации фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм.

Впоследствии газета The Wall Street Journal выяснила, что сбором компрометирующих сведений на Трампа занималась лондонская фирма Orbis Business Intelligence, в которой работают бывшие сотрудники британских спецслужб. По сведениям издания, компанию возглавляют Кристофер Стил и Кристофер Борроуз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не стоят подобного внимания. По его словам, это уже не первая фальшивка, тем более достаточно низкопробная.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев лишен российского гражданства
2
До 30 градусов может прогреться воздух в Москве на следующей неделе
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Трамп пригрозил Ирану серьезными мерами, если задержанные американцы не будут освобождены
5
Палата представителей США может принять новые санкции против РФ на будущей неделе
6
Вертолет совершил жесткую посадку на улице в Лос-Анджелесе
7
Пытавшейся сорвать встречу Порошенко и Лукашенко активистке Femen грозит до 5 лет тюрьмы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама