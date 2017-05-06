Fox: досье на Трампа включили в доклад спецслужб по РФ по настоянию главы ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Так называемое досье на Дональда Трампа было включено в доклад американских спецслужб о приписываемом Москве вмешательстве в ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах в прошлом году по настоянию директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймса Коми. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе.

Телеканал обращает внимание, что Коми на слушаниях в Конгрессе фактически отказался сообщить что-то конкретное о взаимодействии ФБР с автором досье - экс-сотрудником британской внешней разведки (MI-6) Кристофером Стилом. На конкретные вопросы директор Бюро главным образом отвечал, что не может или не желает говорить. Председатель юридического комитета Сената республиканец Чак Грассли был явно раздражен подобной скрытностью Коми и его ведомства, назвав такую позицию "тенденцией к препятствованию разбирательству" в отношении Стила, отмечает Fox News.

На слушаниях в Конгрессе директор ФБР заявил, что никогда не был источником утечек служебной информации, касающейся Трампа и России. Коми также сказал, что никогда не санкционировал подобные утечки со стороны своих сотрудников. При этом глава Бюро уточнил, что ему неизвестно, передавал ли кто-либо из работников ФБР касавшиеся Трампа документы СМИ.

В январе телекомпания CNN со ссылкой на сведения, полученные от должностных лиц США, сообщила, что на спецбрифинге в Нью-Йорке вскоре после Нового года руководители американских разведведомств ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей тогда еще избранного президента. Американский ресурс BuzzFeed выложил в интернет все 35 страниц этого документа. Трамп назвал тему "досье" и соответствующие публикации "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм".

Впоследствии газета The Wall Street Journal выяснила, что сбором компрометирующих сведений на Трампа занималась лондонская фирма Orbis Business Intelligence, укомплектованная бывшими сотрудниками британских спецслужб. По сведениям издания, компанию возглавляют Кристофер Стил и Кристофер Борроуз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не стоят подобного внимания. По его словам, это уже "не первая фальшивка, тем более достаточно низкопробная".