Трамп не видит ничего предосудительного в получении политического компромата

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что большинство политиков хотели бы получить компромат на своих оппонентов и пойти на встречу, аналогичную той, на которой присутствовал его сын. Американский лидер написал об этом в понедельник на своей странице в Twitter.

"Большинство политиков пошло бы на ту же встречу, на которой присутствовал Дональд Трамп - младший, с целью получить информацию об оппоненте. Это - политика!" - уверен президент.

Most politicians would have gone to a meeting like the one Don jr attended in order to get info on an opponent. That's politics! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 July 2017

На прошлой неделе сын президента признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Он не отрицает, что согласился это сделать, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре Хиллари Клинтон. Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча является подтверждением наличия якобы имеющихся связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Весельницкая в опубликованном интервью телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти РФ. Юрист также отметила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.

Трамп и руководители его администрации не раз отвергали слухи по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Пресс-секретарь президента РФ заявил ранее журналистам, что юрист Весельницкая Кремлю не знакома.