СМИ: совладельцы "Альфа-банка" подали в США в суд на BuzzFeed

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Совладельцы "Альфа-банка" Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан в пятницу подали в суд нью-йоркского района Манхэттен иск, обвинив американский ресурс BuzzFeed в дискредитации. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

По его данным, истцы обвиняют руководство ресурса в публикации так называемого досье, в котором утверждалось, что "Альфа-банк" был причастен к приписываемым Москве попыткам оказать влияние на ход предвыборной кампании в США в 2016 году. Исковая жалоба касается главного редактора BuzzFeed Бена Смита, репортера Кена Бенсингера, а также сотрудников ресурса Мириам Элдер и Марка Скуфса.

Размер требуемой компенсации не раскрывается.

Досье на Трампа

В январе телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на сведения, полученные от должностных лиц США, сообщила, что на спецбрифинге в Нью-Йорке вскоре после Нового года руководители американских разведведомств ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей тогда еще избранного президента. BuzzFeed выложил в интернет все 35 страниц этого документа. Трамп назвал соответствующие публикации "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм".

Позднее BuzzFeed признал, что точность содержания досье в принципе не проверялось, так как оно "потенциально не поддается проверке".

Впоследствии газета WSJ выяснила, что сбором компрометирующих сведений на Трампа занималась лондонская фирма Orbis Business Intelligence, укомплектованная бывшими сотрудниками британских спецслужб. По сведениям издания, компанию возглавляют Кристофер Стил и Кристофер Борроуз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не стоят подобного внимания. По его словам, это уже "не первая фальшивка, тем более достаточно низкопробная".