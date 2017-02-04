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CNN: бизнесмен из РФ подал в суд на BuzzFeed из-за публикации лживых сведений о Трампе

Международная панорама
4 февраля, 5:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
После подачи иска представитель BuzzFeed сообщил, что ресурс удалил имя Алексея Губарева из опубликованного досье и принес ему свои извинения
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© AP Photo/Richard Vogel

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Владелец холдинга XBT Holding Алексей Губарев подал в суд на американский ресурс BuzzFeed и его редактора Бена Смита из-за упоминания своего имени в публикации компромата на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Отмечается, что отдельный иск Губарев подал к бывшему сотруднику британской внешней разведки (MI-6) Кристоферу Стилу, который считается автором досье.

По информации телеканала, основанием для подачи исков является публикация ложных сведений, согласно которым Губарев стал "важным игроком" в якобы имевшем место сборе Москвой компрометирующих сведений на кандидатов в президенты США, в частности взломе серверов Демократической партии США.

В иске к американскому ресурсу Губарев подчеркнул, что серверы его компании, которая занимается предоставлением интернет-услуг, для заражения и кражи данных с компьютеров "ни лидеров Демократической партии, ни кого-либо другого" не использовались.

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Он указал, что из-за публикации "была подорвана его личная и профессиональная репутация". Ранее предприниматель заявил, что "серьезно пострадал от этой истории".

После подачи иска представитель BuzzFeed сообщил, что ресурс удалил имя Губарева из опубликованного досье и принес ему свои извинения.

Фабрикация "досье"

В январе телекомпания CNN со ссылкой на сведения, будто бы полученные от должностных лиц США, сообщила, что на спецбрифинге в Нью-Йорке вскоре после Нового года руководители американских разведведомств ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей избранного президента. Американский ресурс BuzzFeed  выложил без купюр в интернет все 35 страниц документа. Трамп тогда назвал тему досье и соответствующие публикации "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм".

Реакция Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не стоят такого внимания. По его словам, это уже "не первая фальшивка, тем более достаточно низкопробная".

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