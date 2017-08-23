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Трамп считает, что NAFTA рано или поздно придется положить конец

Международная панорама
23 августа, 7:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, августа. /ТАСС

Президент США заявил, что страны-участницы вряд ли придут к какому-то общему соглашению

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ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что с Соглашением о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) рано или поздно придется покончить. Об этом американский лидер заявил во вторник, выступая перед своими сторонниками в Финиксе (штат Аризона).

"Не считаю, что мы придем к какому-то соглашению. Кончится все тем, что, возможно, на каком-то моменте NAFTA будет положен конец", - сказал он.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой вступило в силу в 1994 году. Трамп хочет пересмотреть NAFTA, так как, по его словам, из- за этого США потеряли более четверти своих рабочих мест в промышленности.

В минувшее воскресенье в Вашингтоне завершился первый раунд переговоров о пересмотре условий NAFTA, второй пройдет в Мексике в сентябре.

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