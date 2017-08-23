Трамп обвинил американские СМИ в предоставлении слова людям, разжигающим ненависть

ТАСС, 23 августа. Президент США Дональд Трамп обвинил американские средства массовой информации в том, что они дают площадку для групп, разжигающих ненависть. Об этом он написал в среду в Twitter, процитировав свои же слова, произнесенные несколькими часами ранее на митинге в городе Финикс (штат Аризона).

"Наши СМИ не только дают площадку для групп, проповедующих ненависть и нетерпимость, но и закрывают глаза на насилие на наших улицах", - заявил хозяин Белого дома.

Not only does the media give a platform to hate groups, but the media turns a blind eye to the gang violence on our streets! pic.twitter.com/Mau0B1qYIP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 August 2017

Ранее сообщалось, что выступление Трампа на митинге в Финиксе сопровождалось демонстрациями его противников и сторонников, между которыми произошли стычки и словесные перепалки. Протестующие повалили металлические ограждения и применили дымовые шашки. Тем не менее, как передает телекомпания CNN, масштабного всплеска насилия не произошло.