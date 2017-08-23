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Трамп обвинил американские СМИ в предоставлении слова людям, разжигающим ненависть

Международная панорама
23 августа, 9:56 UTC+3 ТАСС

Президент США отметил, что СМИ закрывают глава на насилие на улицах

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/ROY DABNER

ТАСС, 23 августа. Президент США Дональд Трамп обвинил американские средства массовой информации в том, что они дают площадку для групп, разжигающих ненависть. Об этом он написал в среду в Twitter, процитировав свои же слова, произнесенные несколькими часами ранее на митинге в городе Финикс (штат Аризона).

"Наши СМИ не только дают площадку для групп, проповедующих ненависть и нетерпимость, но и закрывают глаза на насилие на наших улицах", - заявил хозяин Белого дома.

Ранее сообщалось, что выступление Трампа на митинге в Финиксе сопровождалось демонстрациями его противников и сторонников, между которыми произошли стычки и словесные перепалки. Протестующие повалили металлические ограждения и применили дымовые шашки. Тем не менее, как передает телекомпания CNN, масштабного всплеска насилия не произошло.

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