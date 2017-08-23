МИД КНР: санкции США против компаний Китая вредят решению проблемы Корейского полуострова

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ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Односторонние санкции США против китайских компаний и частных лиц за якобы имевшее место нарушение режима санкций против КНДР не помогут разрешению проблемы Корейского полуострова. Как заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, такие шаги Вашингтона лишь негативно скажутся на его сотрудничестве с Пекином.
"В случае, если китайская компания или частное лицо нарушает резолюции СБ ООН, мы рассмотрим такие случаи и вынесем наказание согласно внутреннему законодательству и регулирующим актам. Санкции США не помогут разрешению проблемы, а также скажутся на взаимном доверии и сотрудничестве по соответствующим вопросам", - указала дипломат.
"Китай выступает против любых односторонних санкций вне рамок резолюций Совета Безопасности ООН. Особенно в том случае, если определенные страны выходят за пределы своей юрисдикции, накладывая санкции на китайские компании или частные лица", - подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее минфин США объявил о внесении в свои санкционные списки одного гражданина КНР и пяти китайских компаний. Причиной послужило их якобы имеющее место сотрудничество с властями КНДР.