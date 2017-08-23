Посол США в РФ Теффт высоко оценил своего преемника Хантсмана

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Американский посол в Москве Джон Теффт дал высокую оценку своему преемнику на этом посту Джону Хантсману. В эксклюзивном интервью ТАСС он высказал мнение, что "России очень повезло с таким послом, как Хантсман".

Теффт подтвердил, что покинет свой пост "в начале сентября".

При этом сроки прибытия Хантсмана в Москву пока не известны. "Я не отвечаю за процесс утверждения его кандидатуры, поэтому не могу назвать вам точной даты. Но я знаю, что посол Хантсман очень хочет приехать в Россию", - заверил он.

"Это человек действительно очень знающий и опытный, он был кандидатом в президенты США, дважды избирался губернатором штата, был послом США в Китае и Сингапуре, - отметил Теффт. - Я думаю, он будет замечательным послом, и России повезло, что человек такого масштаба будет работать здесь".

Дипломат также сообщил, что планирует провести встречу со своим преемником после его прибытия в Россию, но уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли давать советы преемнику. "Может быть, он не эксперт по России, но он человек очень опытный, в настоящий момент он занимает пост председателя "Атлантического совета" - одного из наших самых престижных аналитических центров, - напомнил Теффт. - Он уже очень много знает о России и, насколько мне известно, ежедневно тщательно готовится к новому назначению, проводит необходимые встречи".

19 июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что МИД РФ одобрил кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла США в Москве. Он назвал Хантсмана "очень опытным, высоким профессионалом, человеком, который имеет твердые убеждения".