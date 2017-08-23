В ОБСЕ заявили, что прогресса в вопросе обмена пленными в Донбассе нет

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Прогресса в вопросе обмена пленными на встречах контактной группу по урегулированию на востоке Украины нет. С таким заявление выступил в среду после очередной встречи в Минске спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Это очень сложная тематика, связанная с судьбами людей и, конечно, здесь нужно действовать со всей ответственностью, - сказал он. - Сегодня говорить о продвижении я, к сожалению, не могу".

По его словам, в гуманитарной подгруппе были продолжены "интенсивные дискуссии" относительно этого вопроса. Сайдик также сообщил, что координатор подгруппы Тони Фриш проинформировал участников встречи о посещении им мест содержания таких лиц в Мариуполе, Макеевке и Баховке.

После первого этапа, когда была завершена верификация удерживаемых лиц, переговоры по обмену пленными вновь забуксовали. 28 июля полпред ДНР на переговорах Денис Пушилин сообщил, что Киев начал пытаться исключить из списков на обмен уже согласованных лиц, в частности сотрудников "Беркута", а также одесситов, которые принимали участие в событиях 2 мая. 31 июля пришлось проводить видеоконференцию гуманитарной подгруппы, чтобы еще раз детально обсудить список лиц, подтвержденных обеими сторонами. Тогда же была достигнута договоренность о том, что Фриш проинспектирует условия содержания удерживаемых лиц.