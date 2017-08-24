Франция высказалась за создание контактной группы в помощь спецпосланнику по Сирии

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ПАРИЖ, 24 августа. /ТАСС/. Франция предлагает сформировать контактную группу в поддержку миссии специального представителя генерального секретаря ООН по Сирии. Эту позицию Парижа, как сообщили в МИД Франции, подтвердил министр иностранных дел республики Жан-Ив Ле Дриан на встрече в среду с спецпосланником Стаффаном де Мистурой.
"Мы предлагаем создать контактную группу в поддержку вашей посреднической миссии", - заявил собеседнику глава французской дипломатии. По словам Ле Дриана, "Париж полностью привержен борьбе с терроризмом, достижению прекращения огня, решению срочных гуманитарных вопросов".
Глава МИД Франции также призвал к "согласованному политическому переходному процессу в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН".
Дипломаты сверили часы в вопросах создания зон деэскалации, а также обеспечения безотлагательного доступа к гуманитарной помощи. Они подробно обсудили ситуацию на переговорах в Женеве, которые проходят под эгидой ООН.