Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Франция высказалась за создание контактной группы в помощь спецпосланнику по Сирии

Международная панорама
24 августа, 0:25 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 24, августа. /ТАСС

По словам главы МИД Франции, "Париж полностью привержен борьбе с терроризмом, достижению прекращения огня, решению срочных гуманитарных вопросов"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 24 августа. /ТАСС/. Франция предлагает сформировать контактную группу в поддержку миссии специального представителя генерального секретаря ООН по Сирии. Эту позицию Парижа, как сообщили в МИД Франции, подтвердил министр иностранных дел республики Жан-Ив Ле Дриан на встрече в среду с спецпосланником Стаффаном де Мистурой.

Смотрите также

Россия и Турция активизируют усилия по созданию четвертой зоны деэскалации в Сирии

Шойгу: введение зон деэскалации в Сирии позволило остановить гражданскую войну

"Московская платформа" считает встречу оппозиции Сирии шагом вперед

"Мы предлагаем создать контактную группу в поддержку вашей посреднической миссии", - заявил собеседнику глава французской дипломатии. По словам Ле Дриана, "Париж полностью привержен борьбе с терроризмом, достижению прекращения огня, решению срочных гуманитарных вопросов".

Глава МИД Франции также призвал к "согласованному политическому переходному процессу в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН".

Дипломаты сверили часы в вопросах создания зон деэскалации, а также обеспечения безотлагательного доступа к гуманитарной помощи. Они подробно обсудили ситуацию на переговорах в Женеве, которые проходят под эгидой ООН.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив Де Мистура, Стаффан
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Более 150 строений уничтожены пожарами в Волгоградской области
3
Небензя назвал неправомерным введение США санкций против россиян из-за КНДР
4
В Шарлотсвилле памятники генералам-южанам накроют черным полотном
5
Тимакова объяснила участие в работе Фонда кино обязанностями куратора сферы культуры
6
Беспилотные автобусы в Таллине нарушают ПДД
7
На Украине возбудили уголовное дело за карту без Крыма и Донбасса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама