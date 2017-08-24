Пенс пообещал, что США будут усиливать санкции в отношении властей Венесуэлы

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут использовать весь спектр экономических мер, включая введение санкций, с тем, чтобы убедить власти Венесуэлы отказаться от их нынешнего политического курса. Об этом заявил в среду вице-президент США Майкл Пенс.

"США применили уже три набора целенаправленных санкций в отношении [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и его ближайшего окружения, еще больше [таких санкций] последует", - отметил Пенс, который выступал в городе Дорал (штат Флорида).

В своей речи перед представителями венесуэльской диаспоры, проживающими на юге Флориды, вице-президент США подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать проявлять солидарность с народом этой южноамериканской страны и поддерживать его "до тех пор, пока [в Венесуэле] не будет восстановлена демократия". "Мы с вами", - подчеркнул он.

Как заявил Пенс, США будут усиливать давление на власти республики до тех пор, пока они не проведут "свободные и честные выборы" и не прекратят "репрессии против народа Венесуэлы".

После того, как в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею (КА), которая без проведения предварительного референдума может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны, помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон теперь считает Мадуро диктатором. США также ввели санкции в отношении президента Венесуэлы и членов КА.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не исключает вероятность военного решения венесуэльской проблемы. По его словам, у Вашингтона есть "много вариантов для Венесуэлы", включая "возможный военный вариант" в случае необходимости.