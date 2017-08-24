В Ереване не нашли ничего нового в заявлении американского посредника по Карабаху

ЕРЕВАН, 24 августа. /ТАСС/. Высказывания американского сопредседателя минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху ничего нового не содержат. Так официальный представитель МИД Армении прокомментировал заявление посредника от США Ричарда Хогланда, изложившего в среду принципы карабахского урегулирования.

"Опубликованные "Голосом Америки" пункты давно и хорошо известны, - сказал в четверг корреспонденту ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. - Впервые они были озвучены в заявлении президентов стран-сопредседателей в 2009 году".

Что сказал посол Хогланд

Выступая 23 августа в клубе иностранной прессы в Вашингтоне, Хогланд перечислил принципы, на которых ведутся переговоры по разрешению карабахского конфликта.

"С учетом сложности истории Нагорного Карабаха, стороны должны определить его окончательный правовой статус в будущем - по взаимному согласию и по результатам волеизъявления, имеющего обязательную юридическую силу", - сказал дипломат, которого процитировала армянская служба радиостанции "Голос Америки". "Территории в пределах границ бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, которая не контролируется Баку, должен быть предоставлен временный статус, как минимум, обеспечивающий гарантии ее безопасности и автономии, - отметил Хогланд. - Оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены под контроль Азербайджана". На них "не может быть каких-либо поселений без учета суверенитета Азербайджана, и в отношении этих территорий должен быть восстановлен суверенитет Азербайджана", - отметил сопредседатель.

Принципы урегулирования предусматривают наличие коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом, который должен быть достаточно широким, чтобы обеспечивать безопасное перемещение, однако не может включать весь Лачинский район. По словам посредника, "долгосрочное урегулирование должно признать право всех перемещенных лиц и беженцев на возвращение на прежнее место проживания".

Урегулирование предусматривает "международные гарантии, которые должны включать миротворческие меры", - продолжал представитель США. По его словам, "нет сценария обеспечения мира без хорошо подготовленных шагов, которые пользовались бы доверием всех сторон" конфликта.

По словам дипломата, "в этих пунктах представлена общая позиция всех международных посредников" - России, Франции и США. "Она основывается на Мадридских принципах, которые заложены в документ, находящийся на столе переговоров". "Даже если стороны (конфликта) не поддерживают какие-то пункты (урегулирования), они согласны обсуждать их", - отметил посредник. Помимо этого, "основа мира должна соответствовать Хельсинским принципам, среди которых, - принцип территориальной целостности" государств, указал дипломат.

Хогланд также заявил, что 28 августа он завершает свою работу в качестве временного сопредседателя минской группы от США. На его место, уже на постоянной основе, назначен Эндрю Шефер, который до недавних пор был временным поверенным в делах в миссии США при Отделении ООН и других международных организациях в Вене (Австрия).

Мнение экспертов

По мнению экспертов в Ереване, заявления Хогланда является попыткой американской стороны напомнить о себе в день, когда в Сочи проходила встреча президентов России и Армении Владимира Путина и Сержа Саргсяна, в ходе которой рассматривалось и карабахское урегулирование.