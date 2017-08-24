СМИ: родственники возможного организатора терактов в Барселоне живут в Бельгии

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БРЮССЕЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Предполагаемый организатор терактов в Барселоне, имам Абдельбаки ас-Сати, имел полноценную запасную базу в Бельгии. Об этом пишет в четверг газета "Дерньер эр" со ссылкой на источники в полиции. По ее информации, имам неоднократно приезжал в Бельгию, в последний раз он находился на территории королевства с января по март 2016 года и покинул страну за две недели до терактов в Брюсселе 22 марта, которые унесли жизни свыше 30 человек.
Газета сообщает, что в предместье Брюсселя - Вильворде - проживают семья и родственники имама. Сам он жил в этом городе у своего двоюродного брата. Газета отмечает, что за время своего пребывания в Бельгии он пытался устроиться на работу в мечеть другого брюссельского предместья, Дигема, однако не смог доказать руководству мечети, что не имеет криминального прошлого.
Ранее этот священнослужитель провел четыре года в испанской тюрьме по обвинению в наркотрафике. В Бельгии и Испании проживают многочисленные марокканские диаспоры, выходцы из которых стали исполнителями терактов в Брюсселе и Каталонии.
По данным источников "Дерньер эр" в бельгийской полиции, ас-Сати во время пребывания в Бельгии предпринял ряд попыток вербовки мигрантской молодежи для участия в войне в Сирии. Администрация мечети в Дигеме даже информировала местные власти об имаме, как о радикальном элементе. Это и стало причиной запроса в 2016 году мэра Вильворде Ханса Бонте в испанскую полицию о возможных связях ас-Сати с террористами, о котором сообщила в среду испанская пресса. На этот запрос испанские правоохранители дали отрицательный ответ.