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СМИ: испанский суд в 2015 году счел неопасным имама, планировавшего теракт в Барселоне

Международная панорама
23 августа, 14:01 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 23, августа. /ТАСС

Ас-Сати был задержан в 2010 году за торговлю наркотиками, а В 2012 году его приговорили к четырем годам тюремного заключения

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МАДРИД, 23 августа. /ТАСС/. Испанский судья Пабло де ла Рубиа отменил в 2015 году решение о высылке из Испании подданного Марокко имама Абдельбаки ас-Сати, который впоследствии планировал теракт в Барселоне. Об этом сообщила в среду газета El Mundo.

По ее информации, два года назад судья посчитал, что марокканец не представляет "реальной угрозы" и продемонстрировал "усилия по интеграции в испанское общество". ас-Сати был задержан в 2010 году за торговлю наркотиками. В 2012 году его приговорили к четырем годам тюремного заключения.

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Однако марокканец отбыл лишь часть срока и в апреле 2014 года вышел из тюрьмы. Власти испанской провинции Кастельон добивались высылки ас-Сати из страны и запрета на въезд в Испанию в течение пяти лет. Тем не менее защита марокканца обжаловала решение о высылке.

В ночь с 16 на 17 августа в Альканаре прогремел взрыв, при котором погиб имам, планировавший теракт в Барселоне. Вскоре на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Жертвами теракта в каталонской столице стали 13 человек.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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