СМИ: испанский суд в 2015 году счел неопасным имама, планировавшего теракт в Барселоне

Меркушкин: отставание на строительстве "Самара-Арены" будет устранено в сентябреСпорт 23 августа, 14:09
Илон Маск опубликовал фото первого скафандра SpaceXКосмос 23 августа, 14:08
Мужская сборная России по волейболу довольна условиями проживания на ЧЕСпорт 23 августа, 14:06
Российский гимнаст Поляшов завоевал серебро Универсиады в упражнениях на перекладинеСпорт 23 августа, 14:01
Серебряный призер ЧМ-2017 ходок Широбоков завершил сезонСпорт 23 августа, 14:00
Министр спорта РФ Колобков примет участие в забеге в рамках ВЭФ-2017Спорт 23 августа, 13:58
Манчини: "Зенит" проиграл "Утрехту", потому что невозможно выигрывать в каждом матчеСпорт 23 августа, 13:56
КРЭТ передал Минобороны комплексы "Витебск", "Красуха" и "Москва"Армия и ОПК 23 августа, 13:53
Собянин: парк "Сад будущего" откроется в московском районе Ростокино в сентябреОбщество 23 августа, 13:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 23 августа. /ТАСС/. Испанский судья Пабло де ла Рубиа отменил в 2015 году решение о высылке из Испании подданного Марокко имама Абдельбаки ас-Сати, который впоследствии планировал теракт в Барселоне. Об этом сообщила в среду газета El Mundo.
По ее информации, два года назад судья посчитал, что марокканец не представляет "реальной угрозы" и продемонстрировал "усилия по интеграции в испанское общество". ас-Сати был задержан в 2010 году за торговлю наркотиками. В 2012 году его приговорили к четырем годам тюремного заключения.
Однако марокканец отбыл лишь часть срока и в апреле 2014 года вышел из тюрьмы. Власти испанской провинции Кастельон добивались высылки ас-Сати из страны и запрета на въезд в Испанию в течение пяти лет. Тем не менее защита марокканца обжаловала решение о высылке.
В ночь с 16 на 17 августа в Альканаре прогремел взрыв, при котором погиб имам, планировавший теракт в Барселоне. Вскоре на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Жертвами теракта в каталонской столице стали 13 человек.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).