El Pais: подозреваемые в причастности к терактам в Каталонии винят во всем погибшего имама

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МАДРИД, 22 августа. /ТАСС/. Все четверо задержанных по подозрению в причастности к терактам в Каталонии обвиняют в атаках имама Абдельбаки ас-Сати. Об этом сообщила во вторник газета El Pais.
По ее информации, один из подозреваемых также утверждал, что имам собирался принести себя в жертву. Ас- Сати погиб в ночь на 17 августа при взрыве дома в Альканаре, где у террористов было логово. Предполагается, что именно имам занимался разработкой плана теракта.
17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами терактов стали 15 человек, более 130 получили травмы.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).