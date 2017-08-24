Учения румынских ВМС с участием американского эсминца USS Porter начались в Черном море

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БУХАРЕСТ, 24 августа. /ТАСС/. Учения ВМС Румынии, в которых участвует американский эсминец USS Porter, начались в четверг в румынских территориальных водах и в международных водах Черного моря. Об этом сообщило агентство Agerpres.
С румынской стороны в маневрах задействован корвет Horia Macellariu.
Цель румыно-американских учений, которые завершатся 28 августа, - совершенствование подготовки экипажей и взаимодействия между кораблями-участниками.
Эсминец USS Porter прибыл в Констанцу во вторник. Во время пребывания в румынском порту делегация американских офицеров нанесла визиты в Командование флота и городскую мэрию.
Эсминец USS Porter впервые бросил якорь в Констанце в 2006 году, его нынешний заход в румынский порт - четвертый.