Глава МИД ФРГ предложил Эрдогану самому прекратить переговоры о вступлении в ЕС

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану выступить с инициативой о прекращении переговоров о вступлении в ЕС, поскольку в текущей ситуации маловероятно, что они приведут к положительному результату.

"Турция, которая ограничивает свободу слова, бросает невинных людей в тюрьму и притесняет оппозицию, не может стать частью Евросоюза, - сказал он в четверг в интервью газете Bild. - Это знает и президент Турции. Мне кажется, он и сам не хочет этого, не воспринимает всерьез переговоры о вступлении".

В то же время глава МИД Германии отметил, что Евросоюз не будет прекращать переговоры. "Пусть он [президент Турции] сам это сделает, я не хочу ему помогать в очередной провокации", - пояснил Габриэль.

По его словам, "Турция большая и будет существовать и после Эрдогана". "У нас нет проблем с Турцией, нет проблем с турками, но у нас есть проблемы с нынешним правительством и проводимой президентом политикой, - заявил министр. - Это нужно четко разделять".

В ноябре 2016 года депутаты Европарламента проголосовали за приостановку начавшихся в 2005 году переговоров между Анкарой и Брюсселем о вступлении Турции в ЕС. В резолюции содержался призыв к Еврокомиссии и правительствам стран сообщества о приостановке дальнейших переговоров с Анкарой. В качестве причины называлась непропорциональная реакция властей республики после попытки госпереворота в стране.