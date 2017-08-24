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Globo: в Бразилии экс-главе Petrobras предъявлены обвинения в коррупции

Международная панорама
24 августа, 22:42 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 24, августа. /ТАСС

По версии следствия, Бендини получил взятку в размере 3 млн реалов (около $950 тысяч) от строительной компании Odebrecht

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 августа. /ТАСС/. Бразильский федеральный судья Сержиу Моро удовлетворил запрос прокуратуры, которая ранее потребовала предъявить обвинения в коррупции экс-президенту государственной нефтегазовой компании Petrobras Алдемиру Бендини. Об этом сообщил в четверг телеканал Globo.

Бывший топ-менеджер был арестован в конце июля в штате Сан-Паулу в рамках очередного этапа антикоррупционной спецоперации "Автомойка". По версии следствия, Бендини получил взятку в размере 3 млн реалов (около $950 тысяч) от строительной компании Odebrecht, одного из подрядчиков Petrobras. В обмен на незаконное денежное вознаграждение он якобы обещал руководству фирмы предотвратить "возможный ущерб", который могло нанести бизнесу дело Petrobras. Каким образом подозреваемый собирался это сделать и выполнил ли свое обещание, в прокуратуре не уточнили.

Бендини занимал пост президента Petrobras в 2015-2016 годах. Затем на этой должности его сменил Педру Паренти, который руководит компанией и в настоящий момент. В 2009-2015 годах Бендини возглавлял государственный банк Banco do Brasil . В прокуратуре утверждают, что на этом посту он также вымогал взятку у Odebrecht в размере 17 млн реалов ($5,4 млн) в обмен на выделение кредитов, однако тогда компания отказалась платить.

Связанный с Petrobras коррупционный скандал уже более трех лет остается в Бразилии в центре общественного внимания. В полиции полагают, что участники преступных финансовых схем похитили из бюджета компании несколько миллиардов долларов. За это время в следственном изоляторе побывали десятки топ-менеджеров Petrobras, многие из которых согласились сотрудничать со следствием и дали показания против представителей деловой и политической элиты страны в обмен на смягчение приговора. Среди фигурантов громкого дела - более 60 политиков, в том числе действующие и бывшие парламентарии, партийные лидеры и губернаторы.

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