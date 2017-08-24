Экс-советник: политики, которые проголосуют за импичмент Трампу, рискуют своей жизнью

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ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Всякий политик, который проголосует за импичмент президенту США Дональду Трампу, "поставит под угрозу свою собственную жизнь" и спровоцирует небывалое насилие в стране. Такое мнение выразил в четверг в интервью онлайн-порталу TMZ бывший советник республиканца в период его предвыборной кампании Роджер Стоун.
"Только попробуйте объявить импичмент. Только попробуйте, - сказал Стоун. - Это спровоцирует такой всплеск насилия, такое восстание, какого вы никогда в жизни не видели. Обе стороны будут до зубов вооружены".
"Люди, которые призывают к его импичменту - это те, кто за него не голосовал. Они проиграли, хотя у их кандидата была масса возможностей. Все кончено, вы [демократы] проиграли", - сообщил он.
В конце июля опрос американской газеты USA Today показал, что количество граждан США, выступающих за импичмент президента страны Дональда Трампа, оказалось равным числу противников подобной меры. Согласно исследованию, 42% американцев выступают за отстранение главы Белого дома от должности, ровно столько же высказались против этого. 34% опрошенных рассказали, что расстроились бы, узнав об импичменте Трампа, для 34% этого было бы радостной новостью. При этом почти половина граждан США (46%) уверены, что Трамп по какой-либо причине оставит должность в ближайшие 3,5 года, отведенные ему законом; с этим не согласны лишь 27% американцев.
Среди демократов за импичмент выступают 70% респондентов, а также 36% из тех, кто не состоит ни в какой партии. Между тем и в среде республиканцев 15% опрошенных хотели бы такого развития событий.