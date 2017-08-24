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Аббас: палестинцы высоко ценят усилия Трампа по продвижению мирной сделки с Израилем

Международная панорама
24 августа, 23:57 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 24, августа. /ТАСС

Ранее Кушнер провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас заявил, что высоко ценит усилия главы Белого дома Дональда Трампа по продвижению мирной сделки с Израилем для разрешения длящегося десятилетиями ближневосточного конфликта. "Мы высоко ценим усилия президента Трампа, который изначально заявил, что он будет работать над достижением исторической сделки по мирному урегулированию", - сказал палестинский лидер в четверг на встрече со старшим советником руководителя американской администрации Джаредом Кушнером. Высказывания Аббаса приводит в четверг официальное палестинское информационное агентство Wafa.

Ранее в четверг Кушнер провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Встреча продлилась более трех часов, канцелярия главы правительства еврейского государства охарактеризовала ее как содержательную и продуктивную.

Это уже третья поездка Кушнера в качестве советника президента США в Израиль. Первый раз он прибыл в еврейское государство в составе американской делегации во время первого визита Трампа в Иерусалим в качестве главы Белого дома в конце мая этого года. 21 июня он провел первый самостоятельный раунд консультаций с израильским и палестинским руководством. На этот раз его сопровождали cпецпредставитель администрации США на международных переговорах Джейсон Гринблатт и заместитель помощника президента по национальной безопасности Дина Пауэлл.

Последние прямые переговоры между сторонами ближневосточного конфликта были прерваны в апреле 2014 года после девяти месяцев безуспешных попыток сближения позиций израильтян и палестинцев. В предыдущий раз мирный процесс закончился провалом в 2010 году.

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Персоны
Аббас, Махмуд Трамп, Дональд
Страны
США Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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