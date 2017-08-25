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NYT: советников Трампа обязали записываться на прием в Овальный кабинет

Международная панорама
25 августа, 2:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, августа. /ТАСС

Отмечается, что исключение сделано для дочери Трампа Иванки, если ей требуется обсудить семейные дела, а не конкретные политические вопросы

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НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Советники и помощники президента США Дональда Трампа отныне должны записываться на прием в Овальный кабинет, где работает глава государства.

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Как сообщила в четверг газета The New York Times, такое решение принял глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли.

По данным источников издания, исключение сделано для дочери Трампа Иванки, которая работает в Белом доме на неоплачиваемой должности одного из советников президента, - она может входить в Овальный кабинет без предварительной записи в случаях, если ей требуется обсудить семейные дела, а не конкретные политические вопросы.

Кроме того, по сведениям источников издания, Келли ввел систему проверки и отсеивания информации, поступающей главе государства. Согласно им, теперь вся информация, которую передают Трампу, будет проверяться сначала секретарем аппарата Белого дома Робертом Портером и потом Келли.

В частности, они следят за тем, чтобы глава государства не видел сомнительных публикации, которые затем мог бы процитировать в официальном заявлении или выступлении на публике, дав ведущим американским СМИ повод уличить президента в выдумках. Как пишет издание, непроверенные данные Трампу часто предоставлял Стивен Бэннон, который на прошлой неделе ушел в отставку с должности главного политического советника Белого дома.

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Келли, Джон Трамп, Дональд Бэннон, Стивен
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