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Япония и Республика Корея будут координировать с США действия в отношении КНДР

Международная панорама
25 августа, 6:35 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 25, августа. /ТАСС

Японский премьер выразил надежду, что три страны будут действовать в одном ключе

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ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Токио и Сеул считают важным отвечать на действия Пхеньяна совместно с Вашингтоном. Об этом, как сообщило в пятницу агентство Kyodo, договорились премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам состоявшихся телефонных переговоров.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

"Я передал [президенту Южной Кореи], что хочу, чтобы три наших страны действовали в одном ключе", - цитирует агентство слова японского премьера. Отмечается, что южнокорейский президент полностью согласился с таким подходом.

Ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться напряженной. В понедельник в регионе начались командно-штабные учения Южной Кореи и США под названием Ulchi - Freedom Guardian. КНДР восприняла их как враждебные действия, которые усиливают напряженность на Корейском полуострове, и решительно осудила начало маневров.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Абэ, Синдзо
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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