Япония и Республика Корея будут координировать с США действия в отношении КНДР

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Токио и Сеул считают важным отвечать на действия Пхеньяна совместно с Вашингтоном. Об этом, как сообщило в пятницу агентство Kyodo, договорились премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам состоявшихся телефонных переговоров.

"Я передал [президенту Южной Кореи], что хочу, чтобы три наших страны действовали в одном ключе", - цитирует агентство слова японского премьера. Отмечается, что южнокорейский президент полностью согласился с таким подходом.

Ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться напряженной. В понедельник в регионе начались командно-штабные учения Южной Кореи и США под названием Ulchi - Freedom Guardian. КНДР восприняла их как враждебные действия, которые усиливают напряженность на Корейском полуострове, и решительно осудила начало маневров.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.