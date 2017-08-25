Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФРГ не готова отказаться от контроля на границах из-за ситуации с миграцией

Международная панорама
25 августа, 13:08 UTC+3

Об этом на брифинге в Берлине заявил официальный представитель МИД ФРГ Штеффен Зайберт

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Германия не намерена отказываться от контроля на границе с другими европейскими странами из-за ситуации с мигрантами. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы считаем, что пока не можем отказаться от этого", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 17 человек
2
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
3
Российские войска в Сирии опробовали новый способ секретной связи
4
Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
5
Аман Тулеев впервые за 17 лет не участвует в праздновании Дня шахтера
6
В золотых перчатках: рекордные гонорары в истории бокса
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама