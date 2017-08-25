ФРГ не готова отказаться от контроля на границах из-за ситуации с миграцией

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Германия не намерена отказываться от контроля на границе с другими европейскими странами из-за ситуации с мигрантами. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы считаем, что пока не можем отказаться от этого", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.