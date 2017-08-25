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Премьер-министр Дании рассказал о возрастающей со стороны России угрозе

Международная панорама
25 августа, 13:22 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 25, августа. /ТАСС

Он также заявил, что королевство берет на себя обязанность по защите членов альянса от угроз с Востока

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Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен

© REUTERS/Michael Kooren

ОСЛО, 25 августа. /ТАСС/. Россия представляет для государств Восточной Европы реальную угрозу, которая продолжает возрастать. С таким утверждением выступил премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен перед запланированным на пятницу посещением базы датских ВВС Скрюдструп.

"Угроза с Востока реальна и растет. Мы должны демонстрировать России нашу непоколебимую решимость. Поэтому Дания берет на себя обязанность обеспечивать защиту членов альянса от угроз, исходящих в том числе со стороны России", - отметил премьер-министр.

Начиная с января 2018 года датские истребители начнут осуществлять миссию НАТО по патрулированию неба над странами Балтии. Миссия по защите воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии проводится странами альянса с 2004 года на ротационной основе.

Примечательно, что ранее на этой неделе в интервью датской газете Berlingske посол королевства в России Томас Винклер заявил об отсутствии "свидетельств, указывающих на намерение России применить свой военный потенциал [против членов НАТО] просто потому, что он у нее есть".

В Москве неоднократно указывали на то, что предположения о возможной российской агрессии в отношении стран Балтии выходят за рамки разумного.

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Расмуссен, Ларс Лёкке
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