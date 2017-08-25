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Лидер "Истинных финнов": проводить референдум о членстве Финляндии в ЕС пока неактуально

Международная панорама
25 августа, 18:18 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова

Председатель оппозиционной финской партии считает, что членство в ЕС не соответствует национальным интересам Финляндии

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 августа. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Проведение референдума о членстве Финляндии в ЕС в данный момент неактуально, поскольку большинство финнов против выхода страны из союза. Такое мнение высказал в пятницу в интервью ТАСС новый председатель оппозиционной финской партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо.

"Я считаю, что проведение голосования о членстве Финляндии в ЕС в настоящий момент не принесет ничего хорошего. Это сама по себе неплохая идея, но, если референдум провалится, после него будет сложно продолжать критическую дискуссию о членстве в ЕС", - заявил он.

"Наша позиция состоит в том, что членство в ЕС не соответствует национальным интересам Финляндии. Но, с другой стороны, нереалистична идея о том, что Финляндия может вскоре выйти из ЕС, поскольку большинство наших граждан поддерживает членство в нем", - пояснил Халла-ахо.

По его словам, Финляндии как стране - члену ЕС "нужно стремиться тормозить и предотвращать развитие таких процессов внутри ЕС, которых она не хочет". "Сюда относится, например, нарастающее регулирование в ЕС и превращение его в федерацию. Нам, мне кажется, нужно приблизиться к странам на востоке Центральной Европы, проводить такую же политику, как Чехия, Словакия, Венгрия и Польша", - отметил политик.

Он указал, что проблема состоит в том, что Финляндия - "это постоянный нетто-плательщик в бюджет ЕС (государство, которое платит в бюджет ЕС больше, чем из него получает - прим. ТАСС), а ЕС - это машина для перевода денег". "Она переводит их из Северной Европы и Западной Европы в Восточную и Южную. И это положение дел никогда не поменяется, поскольку разница в уровне жизни и благосостоянии очень велика в нынешнем Евросоюзе, он в этом смысле очень гетерогенен", - подчеркнул Халла-ахо.

Общая валюта и Шенгенская зона, продолжил он, "породили такие проблемы, для решения которых нужно больше законодательного регулирования на уровне ЕС, это снижает возможности финнов и всех наций для влияния на те проблемы, которые их касаются". В ЕС, по его мнению, "наблюдается растущий дефицит демократии".

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