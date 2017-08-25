Дейнего: Украина довела ситуацию с законом об особом статусе Донбасса до критической

ЛУГАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Украина довела ситуацию с законом об особом статусе Донбасса, который является одним из основных документов по урегулированию ситуации в регионе, до критической. Такое мнение в пятницу высказал полпред провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего.

"Все статьи [закона], которые определяют суть особого статуса, они сейчас не действуют. В одностороннем порядке без какого-либо согласования с кем бы то ни было Украина заблокировала этот закон. Тем не менее, статья первая, которая определяет то, что особый статус действует три года с момента принятия, она действует, она осталась. И вот эти три года у нас буквально на пороге, чуть более 50 дней осталось до той даты, когда этот закон перестанет действовать", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Дейнего подчеркнул, что по истечению сроков, предусмотренных данным законом, решение вопроса о введении особого статуса будет еще более затруднено.

"Сложность ситуации заключается в следующем: сегодня мы можем говорить о том, что этот закон еще можно реанимировать. То есть, внести в него соответствующие изменения, которые отменят срок действия этого закона, поскольку комплекс мер предусматривает бессрочный характер особого статуса. К сожалению, как только закон об особом статусе перестанет действовать, внести изменение в него уже будет невозможно", - пояснил полпред, отметив, что законодательная практика Украины не имеет прецедентов восстановления действия утратившего силу закона.

Особый статус Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко в октябре 2014 года подписал закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в соответствии с которым в данных районах на три года устанавливался особый статус. Однако на практике закон Украиной не применялся. В марте 2015 года Порошенко вопреки минским соглашениям без согласования с представителями Донбасса внес в данный закон поправки, которые фактически заблокировали действие документа. В начале 2016 года тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил механизм введения в силу закона об особом статусе Донбасса на временной основе в день выборов и на постоянной - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах голосования. Однако Киев отказывается этот вопрос даже обсуждать.